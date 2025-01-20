سعر XROW (XROW)
سعر XROW (XROW) المباشر لليوم هو USD 0.0040846. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XROW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XROW الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09K
- تغيير سعر XROW خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XROW مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XROW.
خلال اليوم، كان سعر XROW مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XROW مقابل USD هو $ +0.0000108560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XROW مقابل USD هو $ +0.0003991009 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XROW مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ +0.0000108560
|+0.27%
|60 يوم
|$ +0.0003991009
|+9.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XROW: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.41%
-5.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? XROW is a new ecosystem that includes a variety of different tools that are necessary for every person, allowing them to use only one platform to buy and sell cryptocurrency through an exchange / redirect to another network / stake for passive earnings / store on a wallet. What makes your project unique? One of the distinctive features is that people can protect themselves from using multiple platforms, which reduces their risks of being caught by scammers, reduces commission costs, and allows them to use convenient and intuitive tools. XROW bridge already boasts high speed, and the team will adhere to the same high standards in creating other products on the unified XROW platform. History of your project. A team of crypto enthusiasts with a large following has decided to create a single platform that will meet the needs and requirements of those who are just starting to learn about cryptocurrencies and those who are already experienced in this field. The team has set a high standard for the development of tools that are available on the XROW platform. What’s next for your project? The XROW team has already completed the development of a cross-chain bridge and is successfully gaining momentum in the sale of the token, which will serve as a link throughout the XROW ecosystem. Based on the roadmap, the team will continue to work on creating a crypto wallet, exchange, and staking farm. Further goals will also be identified over time. What can your token be used for? The XROW token will serve as a unified bridge token for all tools on the XROW platform. In the crypto exchange, the token will be implemented to reduce fees when buying or selling cryptocurrencies. In the farm, it will be awarded as a reward and, through staking, maintain greater token liquidity. In the cross-chain bridge and wallet, it will only be a bonus for using the tools (Airdrops)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XROW إلى AUD
A$0.006576206
|1 XROW إلى GBP
￡0.003349372
|1 XROW إلى EUR
€0.003962062
|1 XROW إلى USD
$0.0040846
|1 XROW إلى MYR
RM0.0183807
|1 XROW إلى TRY
₺0.145330068
|1 XROW إلى JPY
¥0.636911678
|1 XROW إلى RUB
₽0.41907996
|1 XROW إلى INR
₹0.353440438
|1 XROW إلى IDR
Rp66.960645024
|1 XROW إلى PHP
₱0.239030792
|1 XROW إلى EGP
￡E.0.205414534
|1 XROW إلى BRL
R$0.024793522
|1 XROW إلى CAD
C$0.005881824
|1 XROW إلى BDT
৳0.496238054
|1 XROW إلى NGN
₦6.35236992
|1 XROW إلى UAH
₴0.17196166
|1 XROW إلى VES
Bs0.2205684
|1 XROW إلى PKR
Rs1.138051252
|1 XROW إلى KZT
₸2.1668803
|1 XROW إلى THB
฿0.140469394
|1 XROW إلى TWD
NT$0.134015726
|1 XROW إلى CHF
Fr0.003716986
|1 XROW إلى HKD
HK$0.031778188
|1 XROW إلى MAD
.د.م0.041009384