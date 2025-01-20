سعر XRGB (XRGB)
سعر XRGB (XRGB) المباشر لليوم هو USD 0.00899867. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XRGB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XRGB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.46
- تغيير سعر XRGB خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XRGB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XRGB مقابل USD هو $ +0.0054877741 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XRGB مقابل USD هو $ -0.0035704634 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XRGB مقابل USD هو $ -0.004687492449937016 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0054877741
|+60.98%
|60 يوم
|$ -0.0035704634
|-39.67%
|90 يوم
|$ -0.004687492449937016
|-34.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XRGB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XRGB is composed of two components: the protocol and the blockchain. XRGB protocol is an interoperability protocol designed for Bitcoin assets and ERC404 assets. It aims to improve the liquidity and efficiency of Bitcoin assets via decentralized massage passing and liquid transfer mechanism. XRGB chain implements the XRGB protocol and introduces the enhanced transactional privacy of the RGB protocol. It aspires to be the quintessential Bitcoin DeFi layer2, prioritizing scalability and privacy while fostering a vibrant asset liquidity.
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