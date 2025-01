ما هو XRGB ( XRGB )

XRGB is composed of two components: the protocol and the blockchain. XRGB protocol is an interoperability protocol designed for Bitcoin assets and ERC404 assets. It aims to improve the liquidity and efficiency of Bitcoin assets via decentralized massage passing and liquid transfer mechanism. XRGB chain implements the XRGB protocol and introduces the enhanced transactional privacy of the RGB protocol. It aspires to be the quintessential Bitcoin DeFi layer2, prioritizing scalability and privacy while fostering a vibrant asset liquidity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!