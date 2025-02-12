سعر XRdoge (XRDOGE)
سعر XRdoge (XRDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XRDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XRdoge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 380.84
- تغيير سعر XRdoge خلال اليوم هو -7.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XRdoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XRdoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XRdoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XRdoge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.33%
|30 يوم
|$ 0
|-38.51%
|60 يوم
|$ 0
|-70.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XRdoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-7.33%
+16.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XRdoge is built on the ultimate utility network of XRPL, and the ultimate utility coin XRP. With the utility taken care of, and with lighting fast transactions and super cheap fees, XRdoge is taken off the leash of utility concerns. Using the XRPL powered Xumm wallet, XRdoge already has access to a DEX. No need to wait!! XRdoge is the ultimate meme token: built on the fast, staggeringly cheap, decentralized XRP ledger. XRdoge brings together the utility of XRP with the memetic power of the Doge, without confusion.
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