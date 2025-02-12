سعر XQUOK (XQUOK)
سعر XQUOK (XQUOK) المباشر لليوم هو USD --. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD --. يتم تحديث سعر XQUOK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XQUOK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر XQUOK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD --
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خلال اليوم، كان سعر XQUOK مقابل USD هو -- .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XQUOK مقابل USD هو -- .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XQUOK مقابل USD هو -- .
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