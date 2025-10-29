معلومات سعر XPLA (XPLA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02669955 $ 0.02669955 $ 0.02669955 24 ساعة منخفض $ 0.02940487 $ 0.02940487 $ 0.02940487 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02669955$ 0.02669955 $ 0.02669955 24 ساعة مرتفع $ 0.02940487$ 0.02940487 $ 0.02940487 عالية طوال الوقت $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 أدنى سعر $ 0.02475736$ 0.02475736 $ 0.02475736 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -2.83% تغير السعر (7 أيام) -0.34% تغير السعر (7 أيام) -0.34%

سعر XPLA (XPLA) في الوقت الحقيقي هو $0.02670575. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XPLA بين أدنى سعر $ 0.02669955 وأعلى سعر $ 0.02940487، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXPLA على الإطلاق هو $ 1.4، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02475736.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XPLA -0.46% على مدار الساعة الماضية، -2.83% على مدار 24 ساعة، و -0.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XPLA (XPLA)

القيمة السوقية $ 22.97M$ 22.97M $ 22.97M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.20M$ 55.20M $ 55.20M إمداد دورة التداول 832.39M 832.39M 832.39M إجمالي العرض 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821 1,999,921,732.5821

القيمة السوقية الحالية لـ XPLA هي $ 22.97M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XPLA يبلغ 832.39M، مع إجمالي عرض 1999921732.5821. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.20M.