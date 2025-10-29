معلومات سعر Xpense (XPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.875552 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Xpense (XPE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XPE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXPE على الإطلاق هو $ 0.875552، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XPE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Xpense (XPE)

القيمة السوقية $ 7.69K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.37K إمداد دورة التداول 20.83M إجمالي العرض 30,811,436.395838805

القيمة السوقية الحالية لـ Xpense هي $ 7.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XPE يبلغ 20.83M، مع إجمالي عرض 30811436.395838805. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.37K.