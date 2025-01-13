سعر Xpendium (XPND)
سعر Xpendium (XPND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XPND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xpendium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 211.91
- تغيير سعر Xpendium خلال اليوم هو -1.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xpendium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xpendium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xpendium مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xpendium مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.95%
|30 يوم
|$ 0
|+10.26%
|60 يوم
|$ 0
|+17.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xpendium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.95%
+3.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"Xpendium ($XPND) is the native token for Time Raiders. Time Raiders is a fast-paced Shoot and Loot, Time Travel, Play-To-Earn, NFT game. Players travel through time and fight enemies to find loot. They can use this precious loot to power up their characters and weapons, craft it into new items, or sell it. Everything in the game is an NFT that can be traded for Xpendium ($XPND). "
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