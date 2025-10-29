معلومات سعر Xpedition (XPED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 أدنى سعر $ 0.0232951$ 0.0232951 $ 0.0232951 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Xpedition (XPED) في الوقت الحقيقي هو $0.023296. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XPED بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXPED على الإطلاق هو $ 0.03393605، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0232951.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XPED -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Xpedition (XPED)

القيمة السوقية $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M إمداد دورة التداول 175.51M 175.51M 175.51M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Xpedition هي $ 4.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XPED يبلغ 175.51M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.65M.