سعر Xpansion Game (XPS)
سعر Xpansion Game (XPS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xpansion Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.39
- تغيير سعر Xpansion Game خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xpansion Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xpansion Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xpansion Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xpansion Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.97%
|60 يوم
|$ 0
|+99.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xpansion Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xpansion will grow into a Decentralized Autonomous Organization. An integrated on-chain open economy, driven by on-chain decentralized player governance. A game world fully run by its players, open to interface and integrate with other economies.
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