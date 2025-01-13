سعر XP (XP)
سعر XP (XP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 137.40K. يتم تحديث سعر XP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.27K
- تغيير سعر XP خلال اليوم هو -49.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر XP مقابل USD هو $ -0.000133530212283347 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000133530212283347
|-49.28%
|30 يوم
|$ 0
|+126.75%
|60 يوم
|$ 0
|-7.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.28%
-49.28%
+139.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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