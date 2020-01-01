توكنوميكس XOXNO Staked EGLD (XEGLD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XOXNO Staked EGLD (XEGLD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XOXNO Staked EGLD (XEGLD) xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. الموقع الرسمي: https://xoxno.com/defi اشتر XEGLD الآن!

توكنوميكس XOXNO Staked EGLD (XEGLD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XOXNO Staked EGLD (XEGLD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 740.75K $ 740.75K $ 740.75K إجمالي العرض: $ 49.90K $ 49.90K $ 49.90K العرض المتداول: $ 49.90K $ 49.90K $ 49.90K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 740.75K $ 740.75K $ 740.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 22.03 $ 22.03 $ 22.03 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 11.84 $ 11.84 $ 11.84 السعر الحالي: $ 14.84 $ 14.84 $ 14.84 معرفة المزيد عن سعر XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

توكنوميكس XOXNO Staked EGLD (XEGLD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XOXNO Staked EGLD (XEGLD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XEGLD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XEGLD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XEGLD، استكشف السعر المباشر لتوكن XEGLD!

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