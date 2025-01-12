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سعر XOX Labs (XOX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XOX Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 253.34 - تغيير سعر XOX Labs خلال اليوم هو +5.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر XOX Labs (XOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XOX Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XOX Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XOX Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XOX Labs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.25% 30 يوم $ 0 -57.85% 60 يوم $ 0 -74.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XOX Labs (XOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XOX Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.142806$ 0.142806 $ 0.142806 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) +5.25% تغير السعر (7 أيام) -21.55%

معلومات سوق XOX Labs (XOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: