سعر XODEX (XODEX)
سعر XODEX (XODEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.57K. يتم تحديث سعر XODEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XODEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر XODEX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.00B
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خلال اليوم، كان سعر XODEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XODEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XODEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XODEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-72.28%
|60 يوم
|$ 0
|-98.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XODEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XODEX is an advanced DeFi platform that combines AI-driven execution, real-time market intelligence, and Omni-chain functionality to deliver institutional-grade advantages to users of all experience levels. At the core of XODEX is XOAI, an advanced AI agent that scans the market, verifies contracts, and executes trades with precision, allowing everyday investors and traders the opportunity to swim with the whales. Integrated into Telegram’s 950M+ user ecosystem and with a desktop app around the corner, XOAI enables fast, automated, and secure sniping on Solana with built-in contract risk analysis and liquidity screening.
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