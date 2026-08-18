سعر Xociety اليوم

السعر المباشر لمشروع Xociety (XO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XO.

يحتل Xociety حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,798.27، مع عرض متداول قدره 530.00M XO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XO بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03159183، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Xociety (XO)

القيمة السوقية $ 10.80K$ 10.80K $ 10.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.87K$ 101.87K $ 101.87K إمداد دورة التداول 530.00M 530.00M 530.00M إجمالي العرض 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Xociety هي $ 10.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XO يبلغ 530.00M، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.87K.