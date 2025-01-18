سعر xNFT Protocol (XNFT)
سعر xNFT Protocol (XNFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XNFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xNFT Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 743.55
- تغيير سعر xNFT Protocol خلال اليوم هو +10.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر xNFT Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xNFT Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xNFT Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xNFT Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.95%
|30 يوم
|$ 0
|-16.39%
|60 يوم
|$ 0
|-5.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر xNFT Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+10.95%
+3.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aggregator Protocol of NFT ecosystem, which is a decentralized, cross-chain network designed to create, mint & blind box exchange NFT. Build on a flexible NFT oracle computation & cross-chain communication framework that can also decentralize the way projects raise capital.
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