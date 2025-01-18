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سعر xNFT Protocol (XNFT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XNFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق xNFT Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 743.55 - تغيير سعر xNFT Protocol خلال اليوم هو +10.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر xNFT Protocol (XNFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xNFT Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر xNFT Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر xNFT Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر xNFT Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +10.95% 30 يوم $ 0 -16.39% 60 يوم $ 0 -5.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر xNFT Protocol (XNFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xNFT Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.579801$ 0.579801 $ 0.579801 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +10.95% تغير السعر (7 أيام) +3.04%

معلومات سوق xNFT Protocol (XNFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: