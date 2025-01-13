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سعر XNF (XNF) المباشر لليوم هو USD 0.056991 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.27K . يتم تحديث سعر XNF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XNF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 239.10 - تغيير سعر XNF خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 618.80K

أداء سعر XNF (XNF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XNF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XNF مقابل USD هو $ -0.0157228423 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XNF مقابل USD هو $ -0.0139274776 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XNF مقابل USD هو $ -0.01509069526806314 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ -0.0157228423 -27.58% 60 يوم $ -0.0139274776 -24.43% 90 يوم $ -0.01509069526806314 -20.93%

تحليل سعر XNF (XNF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XNF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.056612$ 0.056612 $ 0.056612 24 ساعة مرتفع $ 0.058736$ 0.058736 $ 0.058736 عالية طوال الوقت $ 9.31$ 9.31 $ 9.31 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -15.56%

معلومات سوق XNF (XNF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: