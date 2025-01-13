سعر XNF (XNF)
سعر XNF (XNF) المباشر لليوم هو USD 0.056991. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.27K. يتم تحديث سعر XNF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XNF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 239.10
- تغيير سعر XNF خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 618.80K
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خلال اليوم، كان سعر XNF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XNF مقابل USD هو $ -0.0157228423 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XNF مقابل USD هو $ -0.0139274776 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XNF مقابل USD هو $ -0.01509069526806314 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ -0.0157228423
|-27.58%
|60 يوم
|$ -0.0139274776
|-24.43%
|90 يوم
|$ -0.01509069526806314
|-20.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XNF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+0.03%
-15.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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