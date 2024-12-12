توكنوميكس XMONEY (XMONEY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XMONEY (XMONEY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XMONEY (XMONEY) Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. الموقع الرسمي: https://xmoney-solana.com/ اشتر XMONEY الآن!

توكنوميكس XMONEY (XMONEY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XMONEY (XMONEY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 455.10K $ 455.10K $ 455.10K إجمالي العرض: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M العرض المتداول: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 455.10K $ 455.10K $ 455.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00388614 $ 0.00388614 $ 0.00388614 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0004555 $ 0.0004555 $ 0.0004555 معرفة المزيد عن سعر XMONEY (XMONEY)

توكنوميكس XMONEY (XMONEY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XMONEY (XMONEY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XMONEY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XMONEY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XMONEY، استكشف السعر المباشر لتوكن XMONEY!

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