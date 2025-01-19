سعر XMONEY (XMONEY)
سعر XMONEY (XMONEY) المباشر لليوم هو USD 0.0011338. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر XMONEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XMONEY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 208.47K
- تغيير سعر XMONEY خلال اليوم هو +51.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.14M
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خلال اليوم، كان سعر XMONEY مقابل USD هو $ +0.00038781 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XMONEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XMONEY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XMONEY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00038781
|+51.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XMONEY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+14.67%
+51.99%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money.
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