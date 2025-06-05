سعر XMax (XMX)
سعر XMax (XMX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.64K. يتم تحديث سعر XMX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XMax الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر XMax خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.00B
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خلال اليوم، كان سعر XMax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XMax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XMax مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XMax مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.08%
|30 يوم
|$ 0
|-70.83%
|60 يوم
|$ 0
|-80.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XMax: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.08%
+56.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.
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