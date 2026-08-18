سعر xmas cult اليوم

السعر المباشر لمشروع xmas cult (XMAS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XMAS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XMAS.

يحتل xmas cult حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,396، مع عرض متداول قدره 978.02M XMAS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XMAS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XMAS بمقدار -0.55% خلال الساعة الماضية و+4.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق xmas cult (XMAS)

القيمة السوقية $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.40K$ 28.40K $ 28.40K إمداد دورة التداول 978.02M 978.02M 978.02M إجمالي العرض 978,015,264.899926 978,015,264.899926 978,015,264.899926

القيمة السوقية الحالية لـ xmas cult هي $ 28.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XMAS يبلغ 978.02M، مع إجمالي عرض 978015264.899926. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.40K.