ما هو xLLM2 ( XLLM2 )

xLLM2 is an open-source project that integrates large language models (LLMs) with blockchain technology, creating an intelligent and user-friendly interface for the Base & BNBChain ecosystem. xLLM2 Intelligent Agent System 1. Advanced natural language processing (NLP) optimized for DeFi, NFTs, and Base & BNBChain native operations. 2. Harness state-of-the-art AI models such as Claude 3.5-Sonnet and GPT-4 for decision-making and automation. 3. Sophisticated function-calling capabilities to execute complex blockchain transactions effortlessly.

توكنوميكس xLLM2 (XLLM2)

