سعر xLLM2 (XLLM2)
سعر xLLM2 (XLLM2) المباشر لليوم هو USD 0.00015242. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XLLM2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xLLM2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر xLLM2 خلال اليوم هو -9.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر xLLM2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xLLM2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xLLM2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xLLM2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر xLLM2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.38%
-9.85%
-41.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xLLM2 is an open-source project that integrates large language models (LLMs) with blockchain technology, creating an intelligent and user-friendly interface for the Base & BNBChain ecosystem. xLLM2 Intelligent Agent System 1. Advanced natural language processing (NLP) optimized for DeFi, NFTs, and Base & BNBChain native operations. 2. Harness state-of-the-art AI models such as Claude 3.5-Sonnet and GPT-4 for decision-making and automation. 3. Sophisticated function-calling capabilities to execute complex blockchain transactions effortlessly.
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