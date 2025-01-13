سعر XLink Bridged BTC (ABTC)
سعر XLink Bridged BTC (ABTC) المباشر لليوم هو USD 94,880. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ABTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XLink Bridged BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.90K
- تغيير سعر XLink Bridged BTC خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XLink Bridged BTC مقابل USD هو $ -356.93858907155 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XLink Bridged BTC مقابل USD هو $ -4,910.4669600000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XLink Bridged BTC مقابل USD هو $ +5,218.4094880000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XLink Bridged BTC مقابل USD هو $ +29,187.01573743788 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -356.93858907155
|-0.37%
|30 يوم
|$ -4,910.4669600000
|-5.17%
|60 يوم
|$ +5,218.4094880000
|+5.50%
|90 يوم
|$ +29,187.01573743788
|+44.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XLink Bridged BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-0.37%
-2.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bridged BTC is a wrapped BTC available on Stacks network
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