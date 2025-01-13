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سعر XLink Bridged BTC (ABTC) المباشر لليوم هو USD 94,880 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ABTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XLink Bridged BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.90K - تغيير سعر XLink Bridged BTC خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر XLink Bridged BTC (ABTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XLink Bridged BTC مقابل USD هو $ -356.93858907155 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XLink Bridged BTC مقابل USD هو $ -4,910.4669600000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XLink Bridged BTC مقابل USD هو $ +5,218.4094880000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XLink Bridged BTC مقابل USD هو $ +29,187.01573743788 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -356.93858907155 -0.37% 30 يوم $ -4,910.4669600000 -5.17% 60 يوم $ +5,218.4094880000 +5.50% 90 يوم $ +29,187.01573743788 +44.43%

تحليل سعر XLink Bridged BTC (ABTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XLink Bridged BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 94,102$ 94,102 $ 94,102 24 ساعة مرتفع $ 95,313$ 95,313 $ 95,313 عالية طوال الوقت $ 889,485$ 889,485 $ 889,485 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -2.47%

معلومات سوق XLink Bridged BTC (ABTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: