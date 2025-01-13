سعر xLauncher (XLH)
سعر xLauncher (XLH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XLH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xLauncher الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.67
- تغيير سعر xLauncher خلال اليوم هو +2.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر xLauncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xLauncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xLauncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xLauncher مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.05%
|30 يوم
|$ 0
|-41.85%
|60 يوم
|$ 0
|-46.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر xLauncher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
+2.05%
-18.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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