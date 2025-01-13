سعر XL BULLY (XLBULLY)
سعر XL BULLY (XLBULLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XLBULLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XL BULLY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.23
- تغيير سعر XL BULLY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XL BULLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XL BULLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XL BULLY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XL BULLY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.42%
|60 يوم
|$ 0
|-0.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XL BULLY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XL Bully Token ($XLBULLY) is a pioneering meme coin on the Solana blockchain, designed for both market resilience and community engagement. It offers investors a unique blend of rewards and practical financial growth opportunities, emphasizing security and efficiency in its transactions. The project aims to revolutionise the meme coin sector by merging the appeal of meme-based assets with strategic investment benefits, making it appealing to a broad range of crypto enthusiasts and investors.
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