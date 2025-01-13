سعر Xillion (XIL)
سعر Xillion (XIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.34K. يتم تحديث سعر XIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xillion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K
- تغيير سعر Xillion خلال اليوم هو +18.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 187.28M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XIL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XIL.
خلال اليوم، كان سعر Xillion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xillion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xillion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xillion مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.51%
|30 يوم
|$ 0
|-81.41%
|60 يوم
|$ 0
|-79.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xillion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.83%
+18.51%
+9.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xillion.One - a fully-fledged ecosystem for DAOs. All of the essential tools for building a successful DAO included in one convenient and easy-to-use platform. Launch your DAO with no coding required in just a few clicks, raise funds easily, manage your DAO, and automate all governance in our all-in-one platform. Buy and hold the XIL token to gain access to the exclusive Xillionaires club. Here, you will be able to unlock amazing benefits and privileges such as lucrative staking, exclusive airdrops, and more by simply holding the token.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XIL إلى AUD
A$--
|1 XIL إلى GBP
￡--
|1 XIL إلى EUR
€--
|1 XIL إلى USD
$--
|1 XIL إلى MYR
RM--
|1 XIL إلى TRY
₺--
|1 XIL إلى JPY
¥--
|1 XIL إلى RUB
₽--
|1 XIL إلى INR
₹--
|1 XIL إلى IDR
Rp--
|1 XIL إلى PHP
₱--
|1 XIL إلى EGP
￡E.--
|1 XIL إلى BRL
R$--
|1 XIL إلى CAD
C$--
|1 XIL إلى BDT
৳--
|1 XIL إلى NGN
₦--
|1 XIL إلى UAH
₴--
|1 XIL إلى VES
Bs--
|1 XIL إلى PKR
Rs--
|1 XIL إلى KZT
₸--
|1 XIL إلى THB
฿--
|1 XIL إلى TWD
NT$--
|1 XIL إلى CHF
Fr--
|1 XIL إلى HKD
HK$--
|1 XIL إلى MAD
.د.م--