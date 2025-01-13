سعر XIIICOIN (XIII)
سعر XIIICOIN (XIII) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XIII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XIIICOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 506.97
- تغيير سعر XIIICOIN خلال اليوم هو -0.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XIIICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XIIICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XIIICOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XIIICOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.12%
|30 يوم
|$ 0
|-20.46%
|60 يوم
|$ 0
|+20.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XIIICOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-0.12%
-12.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The name $XIII (pronounced sh-ii) originates from the number 13 in Roman Numerals. The number 13 is the ultimate legendary meme within the Injective community. The OG nINJas determined, through a series of complex calculations & economic projections, that the ‘make-it’ bag of $INJ was in fact 13. A higher number would ultimately lead to greed, strife, & a selfish life, whilst a lower number would unfortunately ensure continued, entrenched poverty. $XIII is all we need! From that moment onwards, nINJas only ever needed 13 $INJ (or 13 injae, 13 injies).
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