سعر XIDR (XIDR)
سعر XIDR (XIDR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.51K. يتم تحديث سعر XIDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XIDR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.14K
- تغيير سعر XIDR خلال اليوم هو -0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.11B
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خلال اليوم، كان سعر XIDR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XIDR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XIDR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XIDR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.09%
|30 يوم
|$ 0
|-1.70%
|60 يوم
|$ 0
|-3.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XIDR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-0.09%
-1.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XIDR is the fully collateralised Indonesian Rupiah stablecoin, powered by open-source blockchain protocols. XIDR aims to be the most cost-effective IDR-backed stablecoin, where minting and redemption of XIDR with IDR is available via the StraitsX platform for free, and where outbound on-chain transaction fees are capped.
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