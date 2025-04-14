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سعر Xido Finance (XIDO) المباشر لليوم هو USD 0.0393776 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M . يتم تحديث سعر XIDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xido Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Xido Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.31M

أداء سعر Xido Finance (XIDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xido Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xido Finance مقابل USD هو $ -0.0148079425 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xido Finance مقابل USD هو $ -0.0269953845 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xido Finance مقابل USD هو $ -0.05795428080266583 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0148079425 -37.60% 60 يوم $ -0.0269953845 -68.55% 90 يوم $ -0.05795428080266583 -59.54%

تحليل سعر Xido Finance (XIDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xido Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 481.05$ 481.05 $ 481.05 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Xido Finance (XIDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: