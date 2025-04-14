سعر Xido Finance (XIDO)
سعر Xido Finance (XIDO) المباشر لليوم هو USD 0.0393776. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.11M. يتم تحديث سعر XIDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xido Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Xido Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.31M
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خلال اليوم، كان سعر Xido Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xido Finance مقابل USD هو $ -0.0148079425 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xido Finance مقابل USD هو $ -0.0269953845 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xido Finance مقابل USD هو $ -0.05795428080266583 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0148079425
|-37.60%
|60 يوم
|$ -0.0269953845
|-68.55%
|90 يوم
|$ -0.05795428080266583
|-59.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xido Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XIDO Finance is a decentralized AMM with yield farming incentives, no mints, and a unique token distribution design. XIDO Finance is powered by XIDO token which adds a governance layer and powers the self-sustaining pools and farms without ever minting a new token.
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