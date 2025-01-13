سعر Xidar (IDA)
سعر Xidar (IDA) المباشر لليوم هو USD 0.00311267. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر IDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xidar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.91
- تغيير سعر Xidar خلال اليوم هو +5.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xidar مقابل USD هو $ +0.00015772 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xidar مقابل USD هو $ -0.0014588010 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xidar مقابل USD هو $ -0.0020120756 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xidar مقابل USD هو $ -0.0073146338537311 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015772
|+5.34%
|30 يوم
|$ -0.0014588010
|-46.86%
|60 يوم
|$ -0.0020120756
|-64.64%
|90 يوم
|$ -0.0073146338537311
|-70.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xidar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+5.34%
-18.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The IDA token represent a vital utility asset within the XIDAR ecosystem and play a pivotal role in all our products and services. In particular, IDA tokens will empower users with decision-making capabilities in our upcoming investment DAO and provide access to premium features within the XIDAR wallet. Additionally, we plan to announce further benefits related to our upcoming no-code dApp creator. Further details regarding the various utilities and potential governance systems are currently under review and will be revealed at the appropriate time.
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