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سعر Xiaojie (XIAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XIAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xiaojie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 629.38 - تغيير سعر Xiaojie خلال اليوم هو -2.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Xiaojie (XIAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xiaojie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xiaojie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xiaojie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xiaojie مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.54% 30 يوم $ 0 -29.31% 60 يوم $ 0 -34.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Xiaojie (XIAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xiaojie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00273258$ 0.00273258 $ 0.00273258 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -2.54% تغير السعر (7 أيام) -20.09%

معلومات سوق Xiaojie (XIAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: