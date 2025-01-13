سعر Xiaojie (XIAO)
سعر Xiaojie (XIAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XIAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xiaojie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 629.38
- تغيير سعر Xiaojie خلال اليوم هو -2.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XIAO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XIAO.
خلال اليوم، كان سعر Xiaojie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xiaojie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xiaojie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xiaojie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.54%
|30 يوم
|$ 0
|-29.31%
|60 يوم
|$ 0
|-34.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xiaojie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-2.54%
-20.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xiaojie is taking the internet by storm, billions of views across instagram and tiktok Xiaojie is cute 🦆 Xiaojie is famous 🐟 Xiaojie is smol 🍍 Xiaojie is fashionable 😡 :3
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XIAO إلى AUD
A$--
|1 XIAO إلى GBP
￡--
|1 XIAO إلى EUR
€--
|1 XIAO إلى USD
$--
|1 XIAO إلى MYR
RM--
|1 XIAO إلى TRY
₺--
|1 XIAO إلى JPY
¥--
|1 XIAO إلى RUB
₽--
|1 XIAO إلى INR
₹--
|1 XIAO إلى IDR
Rp--
|1 XIAO إلى PHP
₱--
|1 XIAO إلى EGP
￡E.--
|1 XIAO إلى BRL
R$--
|1 XIAO إلى CAD
C$--
|1 XIAO إلى BDT
৳--
|1 XIAO إلى NGN
₦--
|1 XIAO إلى UAH
₴--
|1 XIAO إلى VES
Bs--
|1 XIAO إلى PKR
Rs--
|1 XIAO إلى KZT
₸--
|1 XIAO إلى THB
฿--
|1 XIAO إلى TWD
NT$--
|1 XIAO إلى CHF
Fr--
|1 XIAO إلى HKD
HK$--
|1 XIAO إلى MAD
.د.م--