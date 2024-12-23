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سعر xiao lang gou (XLG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 134.54K . يتم تحديث سعر XLG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق xiao lang gou الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.99 - تغيير سعر xiao lang gou خلال اليوم هو +1.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر xiao lang gou (XLG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xiao lang gou مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر xiao lang gou مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر xiao lang gou مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر xiao lang gou مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.86% 30 يوم $ 0 -1.55% 60 يوم $ 0 -28.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر xiao lang gou (XLG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xiao lang gou: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00303648$ 0.00303648 $ 0.00303648 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) +1.86% تغير السعر (7 أيام) -17.31%

معلومات سوق xiao lang gou (XLG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: