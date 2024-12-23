سعر xiao lang gou (XLG)
سعر xiao lang gou (XLG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 134.54K. يتم تحديث سعر XLG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xiao lang gou الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.99
- تغيير سعر xiao lang gou خلال اليوم هو +1.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر xiao lang gou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xiao lang gou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xiao lang gou مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xiao lang gou مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.86%
|30 يوم
|$ 0
|-1.55%
|60 يوم
|$ 0
|-28.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر xiao lang gou: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
+1.86%
-17.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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