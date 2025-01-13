سعر xHashtag (XTAG)
سعر xHashtag (XTAG) المباشر لليوم هو USD 0.060732. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XTAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xHashtag الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.42K
- تغيير سعر xHashtag خلال اليوم هو -15.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر xHashtag مقابل USD هو $ -0.01137088774520436 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xHashtag مقابل USD هو $ +0.0334846610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xHashtag مقابل USD هو $ +0.0655102722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xHashtag مقابل USD هو $ +0.038468726545507237 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01137088774520436
|-15.77%
|30 يوم
|$ +0.0334846610
|+55.14%
|60 يوم
|$ +0.0655102722
|+107.87%
|90 يوم
|$ +0.038468726545507237
|+172.79%
اكتشف أحدث تحليلات سعر xHashtag: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-15.77%
+44.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Building on Solana, xHashtag is a DAO for the FutureOfWork that helps Communities grow by engaging in Play2Earn. Projects can leverage community talent to accelerate community growth by rewarding valuable actions in their own tokens with optional vesting to balance sell pressure. From a user's perspective, xHashtag offers a way to earn crypto rewards for completing an array of on-chain and off-chain activities, while for the project, it presents a way to effectively increase off-chain and on-chain engagement on a daily basis through tokenized rewards.With xHashtag, users can start earning crypto with zero investment & risk and staking XTAG enhances the earning potential of the user.
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