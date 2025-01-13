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سعر XGPU AI (XGPU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XGPU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XGPU AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85K - تغيير سعر XGPU AI خلال اليوم هو -5.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر XGPU AI (XGPU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XGPU AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XGPU AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XGPU AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XGPU AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.87% 30 يوم $ 0 -32.11% 60 يوم $ 0 -50.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XGPU AI (XGPU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XGPU AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02817258$ 0.02817258 $ 0.02817258 تغير السعر (1 ساعة) -3.31% تغير السعر (1يوم) -5.87% تغير السعر (7 أيام) +2.84%

معلومات سوق XGPU AI (XGPU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: