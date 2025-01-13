سعر XGPU AI (XGPU)
سعر XGPU AI (XGPU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XGPU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XGPU AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85K
- تغيير سعر XGPU AI خلال اليوم هو -5.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XGPU AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XGPU AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XGPU AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XGPU AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.87%
|30 يوم
|$ 0
|-32.11%
|60 يوم
|$ 0
|-50.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XGPU AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.31%
-5.87%
+2.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Originating from the Arbitrum network, the XGPU AI Token seeks to democratize the availability of artificial intelligence technology and foster project expansion.
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