سعر Xgold Coin (XGOLD)
سعر Xgold Coin (XGOLD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xgold Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00
- تغيير سعر Xgold Coin خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xgold Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xgold Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xgold Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xgold Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|+16.31%
|60 يوم
|$ 0
|-5.27%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xgold Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.03%
-1.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xgold Coin offers an unlimited use case utility crypto-currency for distributed payment systems predicated on consensus algorithm embodied in the Ripple Protocol, bridging the gap between Bitcoins store-of-value, and XRPs incredibly light weight transaction speed, supporting value transfer, utilizing robust collectively trusted peer-to-peer servers and sub-networks at nearly zero network cost or carbon footprint.
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