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سعر Xgold Coin (XGOLD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xgold Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.00 - تغيير سعر Xgold Coin خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Xgold Coin (XGOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xgold Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xgold Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xgold Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xgold Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ 0 +16.31% 60 يوم $ 0 -5.27% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Xgold Coin (XGOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xgold Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.161158$ 0.161158 $ 0.161158 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -1.41%

معلومات سوق Xgold Coin (XGOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: