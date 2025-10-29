معلومات سعر xFractal (FRACTAL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0003631 $ 0.0003631 $ 0.0003631 24 ساعة منخفض $ 0.00051457 $ 0.00051457 $ 0.00051457 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0003631$ 0.0003631 $ 0.0003631 24 ساعة مرتفع $ 0.00051457$ 0.00051457 $ 0.00051457 عالية طوال الوقت $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 أدنى سعر $ 0.0003631$ 0.0003631 $ 0.0003631 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -20.63% تغير السعر (7 أيام) -38.25% تغير السعر (7 أيام) -38.25%

سعر xFractal (FRACTAL) في الوقت الحقيقي هو $0.00039376. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FRACTAL بين أدنى سعر $ 0.0003631 وأعلى سعر $ 0.00051457، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFRACTAL على الإطلاق هو $ 0.00201832، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0003631.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FRACTAL -0.43% على مدار الساعة الماضية، -20.63% على مدار 24 ساعة، و -38.25% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق xFractal (FRACTAL)

القيمة السوقية $ 399.18K$ 399.18K $ 399.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 399.18K$ 399.18K $ 399.18K إمداد دورة التداول 999.10M 999.10M 999.10M إجمالي العرض 999,096,134.060575 999,096,134.060575 999,096,134.060575

القيمة السوقية الحالية لـ xFractal هي $ 399.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FRACTAL يبلغ 999.10M، مع إجمالي عرض 999096134.060575. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 399.18K.