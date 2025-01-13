سعر XFILE (X-FILE)
سعر XFILE (X-FILE) المباشر لليوم هو USD 0.00004574. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر X-FILE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XFILE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 58.12
- تغيير سعر XFILE خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر X-FILE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر X-FILE.
خلال اليوم، كان سعر XFILE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XFILE مقابل USD هو $ +0.0000003818 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XFILE مقابل USD هو $ +0.0000047145 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XFILE مقابل USD هو $ +0.00000492194251022445 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000003818
|+0.83%
|60 يوم
|$ +0.0000047145
|+10.31%
|90 يوم
|$ +0.00000492194251022445
|+12.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XFILE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HOLD ON TIGHT! NO PRESALE,NO WHITELIST, DEV HOLD ZERO TOKEN, NO EMPTY PROMISES, AND COMPLETE TRANSPARENCY! The X-FILE to platform – a project owned by the X-FILE Army. The X-FILE DEV team stands behind, supporting and protecting the project, aiming to propel X-FILE into platform development. With your support, let’s install the rocket and let it fly!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 X-FILE إلى AUD
A$0.0000740988
|1 X-FILE إلى GBP
￡0.0000370494
|1 X-FILE إلى EUR
€0.0000443678
|1 X-FILE إلى USD
$0.00004574
|1 X-FILE إلى MYR
RM0.0002053726
|1 X-FILE إلى TRY
₺0.001619196
|1 X-FILE إلى JPY
¥0.0072118258
|1 X-FILE إلى RUB
₽0.0046485562
|1 X-FILE إلى INR
₹0.0039414158
|1 X-FILE إلى IDR
Rp0.7498359456
|1 X-FILE إلى PHP
₱0.00269866
|1 X-FILE إلى EGP
￡E.0.00230987
|1 X-FILE إلى BRL
R$0.0002799288
|1 X-FILE إلى CAD
C$0.0000658656
|1 X-FILE إلى BDT
৳0.0056045222
|1 X-FILE إلى NGN
₦0.0712459962
|1 X-FILE إلى UAH
₴0.0019425778
|1 X-FILE إلى VES
Bs0.00242422
|1 X-FILE إلى PKR
Rs0.0127943928
|1 X-FILE إلى KZT
₸0.0242522628
|1 X-FILE إلى THB
฿0.0015862632
|1 X-FILE إلى TWD
NT$0.0015144514
|1 X-FILE إلى CHF
Fr0.0000416234
|1 X-FILE إلى HKD
HK$0.0003558572
|1 X-FILE إلى MAD
.د.م0.0004615166