توكنوميكس Xetra AI (XETRA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Xetra AI (XETRA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Xetra AI (XETRA) XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities Intuitive natural language processing for app creation

Comprehensive application generation system

Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)

Advanced AI-driven development tools

Automated testing and optimization Application Ecosystem Decentralized Finance (DeFi) Applications

Blockchain Games and Entertainment

Social Platforms and Communities

Analytics and Tracking Tools

Custom Business Solutions Monetization Framework Integrated marketplace for application distribution

Flexible pricing models for creators

Direct revenue from application usage

Built-in token-based reward system

Community-driven discovery system الموقع الرسمي: https://www.xetra.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.xetra.io/ اشتر XETRA الآن!

توكنوميكس Xetra AI (XETRA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Xetra AI (XETRA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.04K $ 26.04K $ 26.04K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 26.04K $ 26.04K $ 26.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.092258 $ 0.092258 $ 0.092258 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00026042 $ 0.00026042 $ 0.00026042 معرفة المزيد عن سعر Xetra AI (XETRA)

توكنوميكس Xetra AI (XETRA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Xetra AI (XETRA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XETRA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XETRA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XETRA، استكشف السعر المباشر لتوكن XETRA!

توقعات سعر XETRA هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه XETRA؟ تجمع صفحة توقعات أسعار XETRA الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر XETRA الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!