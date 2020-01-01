توكنوميكس Xetra AI (XETRA)
معلومات Xetra AI (XETRA)
XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform
XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace.
Development Capabilities
- Intuitive natural language processing for app creation
- Comprehensive application generation system
- Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)
- Advanced AI-driven development tools
- Automated testing and optimization
Application Ecosystem
- Decentralized Finance (DeFi) Applications
- Blockchain Games and Entertainment
- Social Platforms and Communities
- Analytics and Tracking Tools
- Custom Business Solutions
Monetization Framework
- Integrated marketplace for application distribution
- Flexible pricing models for creators
- Direct revenue from application usage
- Built-in token-based reward system
- Community-driven discovery system
توكنوميكس Xetra AI (XETRA) وتحليل الأسعار
استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Xetra AI (XETRA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة.
توكنوميكس Xetra AI (XETRA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام
يعد فهم توكنوميكس Xetra AI (XETRA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل.
المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها:
إجمالي العرض:
الحد الأقصى لعدد توكن XETRA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق.
العرض المتداول:
عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة.
إجمالي العرض:
الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XETRA التي يمكن أن توجد في المجموع.
القيمة المخففة بالكامل (FDV):
يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول.
معدل التضخم:
يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل.
ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟
ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر.
محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي.
ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم.
والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XETRA، استكشف السعر المباشر لتوكن XETRA!
توقعات سعر XETRA
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