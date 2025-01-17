سعر Xetra AI (XETRA)
سعر Xetra AI (XETRA) المباشر لليوم هو USD 0.02726456. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M. يتم تحديث سعر XETRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xetra AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 212.80K
- تغيير سعر Xetra AI خلال اليوم هو -21.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Xetra AI مقابل USD هو $ -0.00751938228199634 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xetra AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xetra AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xetra AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00751938228199634
|-21.61%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xetra AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.65%
-21.61%
-46.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system
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