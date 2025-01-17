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سعر Xetra AI (XETRA) المباشر لليوم هو USD 0.02726456 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M . يتم تحديث سعر XETRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xetra AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 212.80K - تغيير سعر Xetra AI خلال اليوم هو -21.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Xetra AI (XETRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xetra AI مقابل USD هو $ -0.00751938228199634 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xetra AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xetra AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xetra AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00751938228199634 -21.61% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Xetra AI (XETRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xetra AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0254779$ 0.0254779 $ 0.0254779 24 ساعة مرتفع $ 0.03488539$ 0.03488539 $ 0.03488539 عالية طوال الوقت $ 0.092258$ 0.092258 $ 0.092258 تغير السعر (1 ساعة) -2.65% تغير السعر (1يوم) -21.61% تغير السعر (7 أيام) -46.68%

معلومات سوق Xetra AI (XETRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: