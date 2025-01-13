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سعر Xero AI (XEROAI) المباشر لليوم هو USD 0.03358048 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XEROAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xero AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.45K - تغيير سعر Xero AI خلال اليوم هو -12.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Xero AI (XEROAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xero AI مقابل USD هو $ -0.0047807502638472 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xero AI مقابل USD هو $ -0.0113558168 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xero AI مقابل USD هو $ +0.0096187725 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xero AI مقابل USD هو $ -0.00160847710735447 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0047807502638472 -12.46% 30 يوم $ -0.0113558168 -33.81% 60 يوم $ +0.0096187725 +28.64% 90 يوم $ -0.00160847710735447 -4.57%

تحليل سعر Xero AI (XEROAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xero AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03299997$ 0.03299997 $ 0.03299997 24 ساعة مرتفع $ 0.03841632$ 0.03841632 $ 0.03841632 عالية طوال الوقت $ 0.088626$ 0.088626 $ 0.088626 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -12.46% تغير السعر (7 أيام) -39.66%

معلومات سوق Xero AI (XEROAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: