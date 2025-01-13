سعر Xero AI (XEROAI)
سعر Xero AI (XEROAI) المباشر لليوم هو USD 0.03358048. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XEROAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xero AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.45K
- تغيير سعر Xero AI خلال اليوم هو -12.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xero AI مقابل USD هو $ -0.0047807502638472 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xero AI مقابل USD هو $ -0.0113558168 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xero AI مقابل USD هو $ +0.0096187725 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xero AI مقابل USD هو $ -0.00160847710735447 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0047807502638472
|-12.46%
|30 يوم
|$ -0.0113558168
|-33.81%
|60 يوم
|$ +0.0096187725
|+28.64%
|90 يوم
|$ -0.00160847710735447
|-4.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xero AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-12.46%
-39.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XERO AI is the first free decentralized platform that specializes in Text-to-Video conversion, setting new standards within the web3 community.
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