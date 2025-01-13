سعر Xensei (XSEI)
سعر Xensei (XSEI) المباشر لليوم هو USD 0.00102941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.59K. يتم تحديث سعر XSEI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xensei الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.52
- تغيير سعر Xensei خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M
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خلال اليوم، كان سعر Xensei مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xensei مقابل USD هو $ -0.0000101737 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xensei مقابل USD هو $ -0.0007075714 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xensei مقابل USD هو $ -0.0020650758778172257 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ -0.0000101737
|-0.98%
|60 يوم
|$ -0.0007075714
|-68.73%
|90 يوم
|$ -0.0020650758778172257
|-66.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xensei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-0.03%
-65.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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