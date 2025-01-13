احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XSEI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XSEI.

سعر Xensei (XSEI) المباشر لليوم هو USD 0.00102941 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.59K . يتم تحديث سعر XSEI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xensei الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.52 - تغيير سعر Xensei خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.00M

أداء سعر Xensei (XSEI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xensei مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xensei مقابل USD هو $ -0.0000101737 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xensei مقابل USD هو $ -0.0007075714 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xensei مقابل USD هو $ -0.0020650758778172257 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ -0.0000101737 -0.98% 60 يوم $ -0.0007075714 -68.73% 90 يوم $ -0.0020650758778172257 -66.73%

تحليل سعر Xensei (XSEI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xensei: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102886$ 0.00102886 $ 0.00102886 24 ساعة مرتفع $ 0.00102973$ 0.00102973 $ 0.00102973 عالية طوال الوقت $ 0.03898872$ 0.03898872 $ 0.03898872 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -65.43%

معلومات سوق Xensei (XSEI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: