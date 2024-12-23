سعر Xenopus laevis (XENO)
سعر Xenopus laevis (XENO) المباشر لليوم هو USD 0.00271513. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.44M. يتم تحديث سعر XENO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xenopus laevis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.88K
- تغيير سعر Xenopus laevis خلال اليوم هو +44.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.61M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XENO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XENO.
خلال اليوم، كان سعر Xenopus laevis مقابل USD هو $ +0.00083973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xenopus laevis مقابل USD هو $ +0.0214019495 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xenopus laevis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xenopus laevis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00083973
|+44.78%
|30 يوم
|$ +0.0214019495
|+788.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xenopus laevis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.40%
+44.78%
+660.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump *Xenopus laevis* have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between *Xenopus laevis* and other frogs is its genome, which is *tetraploid*. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XENO إلى AUD
A$0.0043170567
|1 XENO إلى GBP
￡0.0021449527
|1 XENO إلى EUR
€0.0025793735
|1 XENO إلى USD
$0.00271513
|1 XENO إلى MYR
RM0.0121909337
|1 XENO إلى TRY
₺0.0955454247
|1 XENO إلى JPY
¥0.4250807528
|1 XENO إلى RUB
₽0.2792511205
|1 XENO إلى INR
₹0.2308946552
|1 XENO إلى IDR
Rp43.7924132239
|1 XENO إلى PHP
₱0.1591880719
|1 XENO إلى EGP
￡E.0.1379829066
|1 XENO إلى BRL
R$0.0164808391
|1 XENO إلى CAD
C$0.0038826359
|1 XENO إلى BDT
৳0.3230733187
|1 XENO إلى NGN
₦4.1964777767
|1 XENO إلى UAH
₴0.1133838288
|1 XENO إلى VES
Bs0.13847163
|1 XENO إلى PKR
Rs0.7525254308
|1 XENO إلى KZT
₸1.4200401413
|1 XENO إلى THB
฿0.0931018077
|1 XENO إلى TWD
NT$0.0887575997
|1 XENO إلى CHF
Fr0.0024164657
|1 XENO إلى HKD
HK$0.0210965601
|1 XENO إلى MAD
.د.م0.0272056026