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سعر Xenopus laevis (XENO) المباشر لليوم هو USD 0.00271513 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.44M . يتم تحديث سعر XENO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xenopus laevis الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.88K - تغيير سعر Xenopus laevis خلال اليوم هو +44.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.61M

أداء سعر Xenopus laevis (XENO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xenopus laevis مقابل USD هو $ +0.00083973 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xenopus laevis مقابل USD هو $ +0.0214019495 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xenopus laevis مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xenopus laevis مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00083973 +44.78% 30 يوم $ +0.0214019495 +788.25% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Xenopus laevis (XENO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xenopus laevis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00169161$ 0.00169161 $ 0.00169161 24 ساعة مرتفع $ 0.00413516$ 0.00413516 $ 0.00413516 عالية طوال الوقت $ 0.00799461$ 0.00799461 $ 0.00799461 تغير السعر (1 ساعة) +2.40% تغير السعر (1يوم) +44.78% تغير السعر (7 أيام) +660.60%

معلومات سوق Xenopus laevis (XENO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: