سعر XDAO (XDAO)
سعر XDAO (XDAO) المباشر لليوم هو USD 0.02270426. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 530.95K. يتم تحديث سعر XDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.87K
- تغيير سعر XDAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.39M
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خلال اليوم، كان سعر XDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XDAO مقابل USD هو $ -0.0041177558 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XDAO مقابل USD هو $ -0.0197499226 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XDAO مقابل USD هو $ -0.2728471359443981 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0041177558
|-18.13%
|60 يوم
|$ -0.0197499226
|-86.98%
|90 يوم
|$ -0.2728471359443981
|-92.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is XDAO? XDAO was created with the idea to make DAOs the place for crypto mass adoption by providing the tools for groups to control mutual treasury, build communities and invest in DeFi. In short, XDAO is a fully customizable DAO builder for treasury management, multisig wallet and the platform for investment. DAOs on XDAO can be any-sized companies. What problem does XDAO solve? XDAO solves the problem of mutual budget management. In XDAO a group of people can easily create a Decentralized Autonomous Organization, deposit crypto assets, manage them by voting, sell DAO shares and directly interact with DeFi protocols. Who can use XDAO? - Venture Capital Funds; - Funds and foundations; - Startups; - DeFi projects; - Freelance groups; - NFT owners; - GameFi Guilds. What can be implemented with XDAO? - Full or partial management of the DeFi project treasury; - Salary treasury/marketing treasury for any blockchain organization; - Grant program/bug bounty treasury; - Investing in DeFi with total assets; - Investing in NFT and GameFi; - Charity; - Joint participation in any Allocations, IDO, Launchpad; - Family treasury management and many other use cases.
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