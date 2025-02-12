سعر xDai Native Comb (XCOMB)
سعر xDai Native Comb (XCOMB) المباشر لليوم هو USD 0.00613853. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XCOMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xDai Native Comb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04
- تغيير سعر xDai Native Comb خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر xDai Native Comb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xDai Native Comb مقابل USD هو $ -0.0000133427 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xDai Native Comb مقابل USD هو $ -0.0003408737 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xDai Native Comb مقابل USD هو $ -0.000248596100743379 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000133427
|-0.21%
|60 يوم
|$ -0.0003408737
|-5.55%
|90 يوم
|$ -0.000248596100743379
|-3.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر xDai Native Comb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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