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سعر xDai Native Comb (XCOMB) المباشر لليوم هو USD 0.00613853 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XCOMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق xDai Native Comb الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04 - تغيير سعر xDai Native Comb خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر xDai Native Comb (XCOMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xDai Native Comb مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر xDai Native Comb مقابل USD هو $ -0.0000133427 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر xDai Native Comb مقابل USD هو $ -0.0003408737 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر xDai Native Comb مقابل USD هو $ -0.000248596100743379 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000133427 -0.21% 60 يوم $ -0.0003408737 -5.55% 90 يوم $ -0.000248596100743379 -3.89%

تحليل سعر xDai Native Comb (XCOMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xDai Native Comb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 82.1$ 82.1 $ 82.1 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.90%

معلومات سوق xDai Native Comb (XCOMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: