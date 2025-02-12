سعر XCOPYFLIES (FLIES)
سعر XCOPYFLIES (FLIES) المباشر لليوم هو USD 0.417654. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLIES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XCOPYFLIES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.47
- تغيير سعر XCOPYFLIES خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XCOPYFLIES مقابل USD هو $ +0.00111836 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XCOPYFLIES مقابل USD هو $ -0.2828152831 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XCOPYFLIES مقابل USD هو $ -0.3259031010 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XCOPYFLIES مقابل USD هو $ -1.7770829170818427 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00111836
|+0.27%
|30 يوم
|$ -0.2828152831
|-67.71%
|60 يوم
|$ -0.3259031010
|-78.03%
|90 يوم
|$ -1.7770829170818427
|-80.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XCOPYFLIES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.27%
-32.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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