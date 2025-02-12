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سعر XCELTOKEN PLUS (XLAB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XLAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XCELTOKEN PLUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.50 - تغيير سعر XCELTOKEN PLUS خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر XCELTOKEN PLUS (XLAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XCELTOKEN PLUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XCELTOKEN PLUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XCELTOKEN PLUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XCELTOKEN PLUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -21.61% 60 يوم $ 0 -35.03% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر XCELTOKEN PLUS (XLAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XCELTOKEN PLUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0319765$ 0.0319765 $ 0.0319765 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -22.62%

معلومات سوق XCELTOKEN PLUS (XLAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: