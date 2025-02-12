سعر XCELTOKEN PLUS (XLAB)
سعر XCELTOKEN PLUS (XLAB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XLAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XCELTOKEN PLUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.50
- تغيير سعر XCELTOKEN PLUS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر XCELTOKEN PLUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XCELTOKEN PLUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XCELTOKEN PLUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XCELTOKEN PLUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.61%
|60 يوم
|$ 0
|-35.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XCELTOKEN PLUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-22.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XCELToken Plus (XLAB) is an ERC20 token on the Ethereum Blockchain platform. XCELToken Plus is a versatile token created to build, engage and foster large crypto community within the hospitality, retail and gaming industries.
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