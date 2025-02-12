سعر Xcel Defi (XLD)
سعر Xcel Defi (XLD) المباشر لليوم هو USD 0.00347681. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xcel Defi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K
- تغيير سعر Xcel Defi خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XLD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XLD.
خلال اليوم، كان سعر Xcel Defi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xcel Defi مقابل USD هو $ +0.0003038679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xcel Defi مقابل USD هو $ +0.0001882431 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xcel Defi مقابل USD هو $ +0.000054027397537167 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.84%
|30 يوم
|$ +0.0003038679
|+8.74%
|60 يوم
|$ +0.0001882431
|+5.41%
|90 يوم
|$ +0.000054027397537167
|+1.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xcel Defi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.94%
+1.84%
+2.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Trade, Stake & Earn 600% APY with the most rewarding DEX. Powered XcelPay & XcelTrip.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XLD إلى AUD
A$0.0054933598
|1 XLD إلى GBP
￡0.002781448
|1 XLD إلى EUR
€0.0033377376
|1 XLD إلى USD
$0.00347681
|1 XLD إلى MYR
RM0.0155065726
|1 XLD إلى TRY
₺0.1252694643
|1 XLD إلى JPY
¥0.530213525
|1 XLD إلى RUB
₽0.3354773969
|1 XLD إلى INR
₹0.3017175718
|1 XLD إلى IDR
Rp56.9968761264
|1 XLD إلى PHP
₱0.2022460377
|1 XLD إلى EGP
￡E.0.1753702964
|1 XLD إلى BRL
R$0.0200264256
|1 XLD إلى CAD
C$0.0049370702
|1 XLD إلى BDT
৳0.4222933426
|1 XLD إلى NGN
₦5.2282530375
|1 XLD إلى UAH
₴0.1449482089
|1 XLD إلى VES
Bs0.2086086
|1 XLD إلى PKR
Rs0.9700647581
|1 XLD إلى KZT
₸1.7595092367
|1 XLD إلى THB
฿0.1183853805
|1 XLD إلى TWD
NT$0.1141089042
|1 XLD إلى CHF
Fr0.0031638971
|1 XLD إلى HKD
HK$0.0270843499
|1 XLD إلى MAD
.د.م0.0349071724