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سعر Xcel Defi (XLD) المباشر لليوم هو USD 0.00347681 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xcel Defi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.81K - تغيير سعر Xcel Defi خلال اليوم هو +1.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Xcel Defi (XLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xcel Defi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xcel Defi مقابل USD هو $ +0.0003038679 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xcel Defi مقابل USD هو $ +0.0001882431 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xcel Defi مقابل USD هو $ +0.000054027397537167 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.84% 30 يوم $ +0.0003038679 +8.74% 60 يوم $ +0.0001882431 +5.41% 90 يوم $ +0.000054027397537167 +1.58%

تحليل سعر Xcel Defi (XLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xcel Defi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00341177$ 0.00341177 $ 0.00341177 24 ساعة مرتفع $ 0.00361342$ 0.00361342 $ 0.00361342 عالية طوال الوقت $ 0.684893$ 0.684893 $ 0.684893 تغير السعر (1 ساعة) +0.94% تغير السعر (1يوم) +1.84% تغير السعر (7 أيام) +2.17%

معلومات سوق Xcel Defi (XLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: