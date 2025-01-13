سعر XCAT (XCAT)
سعر XCAT (XCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.00K. يتم تحديث سعر XCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.71
- تغيير سعر XCAT خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.08T
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خلال اليوم، كان سعر XCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.24%
|60 يوم
|$ 0
|+0.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر XCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
XCAT is the world of cat coins! We're a community-driven cryptocurrency, fueled by big marketing and social media trends. Embrace laughter, innovation, and endless possibilities as we ride the wave of fun and financial excitement together! Welcome to the world of coins for cats - $XCAT promises to be the hottest cryptocurrency project, trendiest, and most feature-packed cryptocurrency! We will become the most wonderful cat, online community buzz, and everything social media has to offer. Say hello to the ultimate $XCAT coin experience.
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