سعر xBid (XBID)
سعر xBid (XBID) المباشر لليوم هو USD 0.00281861. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XBID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xBid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.24
- تغيير سعر xBid خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر xBid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xBid مقابل USD هو $ -0.0009831103 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xBid مقابل USD هو $ -0.0017137997 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xBid مقابل USD هو $ -0.002638483236864702 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0009831103
|-34.87%
|60 يوم
|$ -0.0017137997
|-60.80%
|90 يوم
|$ -0.002638483236864702
|-48.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر xBid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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