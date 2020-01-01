توكنوميكس XAVI by Virtuals (XAVI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XAVI by Virtuals (XAVI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XAVI by Virtuals (XAVI) XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. الموقع الرسمي: https://www.agentxavi.ai الوثيقة البيضاء: https://docs.agentxavi.ai اشتر XAVI الآن!

توكنوميكس XAVI by Virtuals (XAVI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XAVI by Virtuals (XAVI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 293.01K $ 293.01K $ 293.01K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 293.01K $ 293.01K $ 293.01K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00752607 $ 0.00752607 $ 0.00752607 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00029301 $ 0.00029301 $ 0.00029301 معرفة المزيد عن سعر XAVI by Virtuals (XAVI)

توكنوميكس XAVI by Virtuals (XAVI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XAVI by Virtuals (XAVI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XAVI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XAVI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XAVI، استكشف السعر المباشر لتوكن XAVI!

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