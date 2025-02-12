احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XVC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XVC.

سعر Xave Coin (XVC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XVC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Xave Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.54 - تغيير سعر Xave Coin خلال اليوم هو +7.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Xave Coin (XVC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Xave Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Xave Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Xave Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Xave Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.43% 30 يوم $ 0 +395.37% 60 يوم $ 0 +394.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Xave Coin (XVC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Xave Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00404509$ 0.00404509 $ 0.00404509 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +7.43% تغير السعر (7 أيام) +391.37%

معلومات سوق Xave Coin (XVC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: