سعر Xave Coin (XVC)
سعر Xave Coin (XVC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XVC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Xave Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.54
- تغيير سعر Xave Coin خلال اليوم هو +7.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Xave Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Xave Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Xave Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Xave Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.43%
|30 يوم
|$ 0
|+395.37%
|60 يوم
|$ 0
|+394.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Xave Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+7.43%
+391.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our vision is to bring artists closer to their fans in a unique environment that identifies them and allows them to express themselves. Where they can exhibit, make profits and exploit their art to the maximum; a place that inspires not only the creativity of the artists, but also that of the fans, so that together, they give life to a unique experience and are part of this new digital universe (metaverse). XAVE Coin is a digital currency oriented to the world of music, designed for the exchange of products, goods, services, and for the capitalization of individuals, groups or companies. XAVE Coin aims to Tokenize various commercial and business projects globally, based on technology, music and the artists that are part of it. Also, it seeks to solve several of the economic and financial challenges that the record industry and show business are currently facing.
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